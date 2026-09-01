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This is an active market today the E mini should work its way

This is an active market today the E mini should work its way

This is an active market today the E mini should work its way E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! ScottBogatin This is Friday the first last week I put out that the ES would probably go lower and I wanted you to see this because it moved as I would expect it to move because of the patterns and the tools that we use to make a decision to go long or short.

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