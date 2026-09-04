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Политолог Дудаков: Трамп троллит Европу, выставив ей счет за Украину

Политолог Дудаков: Трамп троллит Европу, выставив ей счет за Украину

Требование президента США Дональда Трампа к Европе вернуть деньги, которые администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена безвозмездно передала Украине, является троллингом, который усугубит трансатлантические отношения в НАТО.

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