Медиацентр «Салехард» подводит итоги мандаринового флешмоба

Горожанам предложили искать яркие оранжевые фрукты на скамейках в скверах и парках города. Любители приключений сразу же отправились на поиски и были приятно удивлены, когда вместе с ароматными мандаринками находили открытки с приятными пожеланиями.
Горожанам предложили искать яркие оранжевые фрукты на скамейках в скверах и парках города. Любители приключений сразу же отправились на поиски и были приятно удивлены, когда вместе с ароматными мандаринками находили открытки с приятными пожеланиями.
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