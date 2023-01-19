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Медиацентр «Салехард» подводит итоги мандаринового флешмоба

Медиацентр «Салехард» подводит итоги мандаринового флешмоба

Горожанам предложили искать яркие оранжевые фрукты на скамейках в скверах и парках города. Любители приключений сразу же отправились на поиски и были приятно удивлены, когда вместе с ароматными мандаринками находили открытки с приятными пожеланиями.

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