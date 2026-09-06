Врач Гурчиани: МРТ можно проходить многократно из-за отсутствия лучевой нагрузки

В отличие от компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансную томографию МРТ можно проходить многократно из-за отсутствия ионизирующего излучения.
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