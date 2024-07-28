Отвод сил «Хезболлы» в Израиле сочли шансом предотвратить войну с Ливаном

После ракетного удара на поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 человек, последним шансом для предотвращения войны Израиля с Ливаном является отвод из региона военных сил ливанского шиитского движения «Хезболла».
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