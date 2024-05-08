В Германии остановили расследование против главы ВВС Герхартца по делу об утечке

Прокуратура Берлина отменила расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое началось после того, как был перехвачен разговор офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымского мосту.
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