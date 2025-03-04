Государство переложит все нужды шахтеров на частные компании, но после СВО проблему решать придется

Угольная промышленность переживает тяжелый кризис. Он коснулся сразу нескольких регионов страны. В одном только Кузбассе в 2024 году добыча угля снизилась настолько, что областной бюджет недополучил налогов на сумму более 58 млрд руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии