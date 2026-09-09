Почему Вашингтон именно сейчас возобновил контакты с Москвой

Круги по воде после блиц-визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев расходятся всё ещё довольно активно.
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