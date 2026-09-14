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Царьград

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Пригожин поддержал возвращение Селин Дион на сцену после болезни

Пригожин поддержал возвращение Селин Дион на сцену после болезни

Продюсер Иосиф Пригожин выразил поддержку возвращению Селин Дион на сцену после проблем со здоровьем.

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