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Царьград

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Пленный из ВСУ рассказал о размерах взятки, позволяющей откупиться от службы

Пленный из ВСУ рассказал о размерах взятки, позволяющей откупиться от службы

По словам снайпера, ему лично таких предложений не поступало.Украинцы могут избежать призыва в Вооружённые силы Украины, заплатив от 10 до 50 тысяч долларов.

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