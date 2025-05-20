Бар в Перми, у которого нашли тело 18-летней девушки, закрыли на 90 суток Бар «Пиво. Мясо» в пермском микрорайоне Закамск закрыли на три месяца после громкого инцидента, когда на пиках его забора обнаружили тело 18-летней девушки.