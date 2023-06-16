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ТАСС: Бойцы ВСУ попали в засаду ВС РФ под Новобахмутовкой, 17 человек в плену

ТАСС: Бойцы ВСУ попали в засаду ВС РФ под Новобахмутовкой, 17 человек в плену

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации успешно провели операцию по пленению 17 боевиков нацистских формирований киевского режима, которые угодили в засаду в рамках ведения наступательных действий у населённого пункта Новобахмутовка.

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