Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации успешно провели операцию по пленению 17 боевиков нацистских формирований киевского режима, которые угодили в засаду в рамках ведения наступательных действий у населённого пункта Новобахмутовка.
Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации успешно провели операцию по пленению 17 боевиков нацистских формирований киевского режима, которые угодили в засаду в рамках ведения наступательных действий у населённого пункта Новобахмутовка.
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