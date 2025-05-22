Чемпионские эмоции «Локомотива» – на льду и в раздевалке: Никитин наконец-то улыбался!

Самый лучший день. «Локомотив» переиграл «Трактор» в пятом матче финала-2025 (2:1 ОТ) – и впервые в истории взял Кубок Гагарина! Это был идеальный вечер для ярославской команды: домашняя атмосфера и решающий гол в овертайме сделали эмоции от долгожданной победы максимально яркими.
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