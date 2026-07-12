Российские военные минувшей ночью нанесли удары по целям в портах Одесской области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы киевского режима.
Су-57 атаковали цели в порту Одессы
Комментарии
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Владимир
Должен быть полностью заблокирован подход к пирсам порта затопленными кораблями. Тогда и морской логистики не будет.
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4 н.
Александр _
За четыре с половиной года уже ни одного порта не должно было остаться. Значит опять не добьют, оставят.
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4 н.
Вадим Лебедев
Должны быть конкретные цели, а не просто бетон долбить. - Так ни каких боеприпасов не хватит... а ущерб будет смешным.
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4 н.
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