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Несекретные материалы

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Су-57 атаковали цели в порту Одессы

Су-57 атаковали цели в порту Одессы

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по целям в портах Одесской области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы киевского режима.

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Комментарии
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В
Владимир
Должен быть полностью заблокирован подход к пирсам порта затопленными кораблями. Тогда и морской логистики не будет.
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4 н.
Александр _
За четыре с половиной года уже ни одного порта не должно было остаться. Значит опять не добьют, оставят.
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4 н.
Вадим Лебедев
Должны быть конкретные цели, а не просто бетон долбить. - Так ни каких боеприпасов не хватит... а ущерб будет смешным.
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4 н.