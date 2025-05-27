Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Андреев

Главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев умер в возрасте 53 лет. «Скончался во сне в ночь на вторник», — сообщил ТАСС Николай Бабенко, генменеджер «Рубина», в систему которого входит «Тюменский легион».