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Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Андреев

Умер главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Андреев

Главный тренер клуба МХЛ «Тюменский легион» Дмитрий Андреев умер в возрасте 53 лет. «Скончался во сне в ночь на вторник», — сообщил ТАСС Николай Бабенко, генменеджер «Рубина», в систему которого входит «Тюменский легион».

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