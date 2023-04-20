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Подразделение 129-й бригады ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжёлого вооружения

Подразделение 129-й бригады ВСУ бросили на передовую без продуктов и тяжёлого вооружения

Военнослужащие украинской 129-й бригады территориальной обороны записали обращение с жалобой на то, что их бросили в горячую точку бех продуктов питания и нужного количества тяжелого вооружения.

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