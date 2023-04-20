Военнослужащие украинской 129-й бригады территориальной обороны записали обращение с жалобой на то, что их бросили в горячую точку бех продуктов питания и нужного количества тяжелого вооружения.
Популярные статьи
- РВ: В Бахмуте ЧВК "Вагнер" ликвидирован участник массового убийства в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
- "Русская Весна": Спецназ России ворвался к жителю Ярославской области, призывавшему помогать украинским нацистам
- РВ: "Умная бомба" ВС РФ влетела в многоэтажку в Угледаре, превращенную в базу военных ВСУ
Свежие комментарии