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Мужчина отсудил 1,3 миллиона рублей за падение на крыльце магазина

Мужчина отсудил 1,3 миллиона рублей за падение на крыльце магазина

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