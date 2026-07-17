В Амурской области полицейские и общественники обеспечили безопасный отдых юным туристам из Шимановска

В зейском районе Амурской области на берегу водохранилища поселка Верхнезейск разбили палаточный лагерь участники туристско-краеведческой экспедиции «Земли Амурской Зейский уголок» — школьники из города Шимановска.
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