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Суд Лос-Анджелеса: недостаток воды обостряет крупнейшие пожары в Калифорнии

Суд Лос-Анджелеса: недостаток воды обостряет крупнейшие пожары в Калифорнии

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