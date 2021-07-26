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В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде

В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало информацию о том, что вчера днем водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы извлекли из озера Теплого в уфимском районе Инорс тело женщины,1990 года рождения.

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