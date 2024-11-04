США навязывают Киргизии технологи ВИЭ для убийства промышленности?

Посольство США объявила о запуске на территории Киргизии пятилетнего проекта «Зеленые решения» для внедрения чистой энергии в экономику республики и вложении в него $24 млн, сообщает 3 ноября пресс-служба посольства.
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