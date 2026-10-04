«Кому нужен Евгений Осин?» — а его песни до сих пор звучат в старых «Жигулях»

4 октября Евгению Осину могло бы исполниться 62 года. Осень 2026-го приходит без него, а песни его всё там же — в старых «Жигулях», на полной громкости.
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