Бывшего спортдиректора «Барсы» Планеса назначат в «Бетис»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес продолжит карьеру в другом клубе Ла Лиги. В ближайшие дни 55-летний испанец займет аналогичный пост в «Бетисе», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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