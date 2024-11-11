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Рогов подтвердил взятие Макаровки под контроль ВС России

Рогов подтвердил взятие Макаровки под контроль ВС России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале подтвердил взятие села Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль.

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