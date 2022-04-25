Роман ШИРОКОВ: Фактор бюджета не стоит отбрасывать, но у «Зенита» порядок во всём

Экс-капитан «Зенита» - о финише чемпионата и истоках 4-летнего преимущества петербургской команды Похоже, интрига в чемпионской гонке нынешнего сезона снята.
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