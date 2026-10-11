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Пронедра

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Два облака солнечной плазмы могут ударить по Земле 11 октября

Два облака солнечной плазмы могут ударить по Земле 11 октября

В октябре Солнце усилило активность после относительно спокойного сентября. В сторону Земли движутся три облака солнечной плазмы, два из которых могут объединиться по пути к нашей планете.

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