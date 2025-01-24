Психотерапевт Крашкина назвала причину хронического стресса

Специалист советует отключать уведомления в мессенджерах Постоянные уведомления и важность быстрой реакции вызывают ощущение хронического стресса, рассказала в интервью РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина», к.
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