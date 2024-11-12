Дуэйн Джонсон подтвердил, что мочится в бутылки на съемках, а не ходит в туалет

Издание GQ выпустило обширный материал о Дуэйне «Скале» Джонсоне, в котором актер подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что он не пользуется общими туалетами на съемочной площадке, предпочитая справлять малую нужду в бутылки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии