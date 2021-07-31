Донбасс Сегодня

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Гравврач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации

Гравврач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации

Здоровье По мнению Дениса Проценко, утверждающие это люди идут против логики. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал звучащее в обществе мнение о том, что из-за вакцинации от COVID-19 можно заболеть этой инфекцией.

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