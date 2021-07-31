Гравврач больницы в Коммунарке Денис Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации

Здоровье По мнению Дениса Проценко, утверждающие это люди идут против логики. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал звучащее в обществе мнение о том, что из-за вакцинации от COVID-19 можно заболеть этой инфекцией.