Ответственность за попытку атаки Байрактара в Киеве взял на себя «Отряд Ковпака»

Ответственность за вчерашнюю попытку атаки в центре Киева украинским беспилотником Байрактар-ТБ2 взяла на себя группа украинских партизан «Отряд Ковпака» Сегодня администраторы украинских телеграм-каналов получили письма следующего содержания.