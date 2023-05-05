Tochka Zрения

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Ответственность за попытку атаки Байрактара в Киеве взял на себя «Отряд Ковпака»

Ответственность за вчерашнюю попытку атаки в центре Киева украинским беспилотником Байрактар-ТБ2 взяла на себя группа украинских партизан «Отряд Ковпака» Сегодня администраторы украинских телеграм-каналов получили письма следующего содержания.

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