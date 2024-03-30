Минсельхоз попросил жителей Карелии сообщать о трупах диких животных

Сообщение ведомства связано с гибелью кабанов на побережье Ладоги в Лахденпохском районе Министерство сельского хозяйства Карелии обратилось с просьбой, в первую очередь, к жителям и гостям Лахденпохского района: в случае обнаружения трупов диких животных незамедлительно сообщать об этом ….