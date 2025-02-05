´Ни на минуту не пожалел´: в Бобруйске проводили на пенсию Руслана Чернова.

Старший водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения ´Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь´, старший прапорщик внутренней службы, Руслан Владимирович Чернов отдал пожарному делу более четверти века.
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