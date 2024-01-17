В Молдове улучшат систему мониторинга выбросов парниковых газов

Продвижение устойчивой энергетики и защита окружающей среды являются основными целями проекта, касающегося завершения Национальной системы мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов, одобренного сегодня исполнительной властью.
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