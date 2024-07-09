В России рассказали о вероятности блокировки WhatsApp

Фото: ixbt.com Будущее WhatsApp в России остается неопределенным. На фоне сообщений о несоблюдении мессенджером российского законодательства, депутаты Госдумы всерьез заговорили о его возможной блокировке.
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