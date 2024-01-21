Огонь полностью уничтожил почти четыре тысячи картин абхазских художников

Огонь полностью уничтожил почти четыре тысячи картин абхазских художниковВ здании Центрального выставочного зала Союза художников, где находится фонд Национальной картинной галереи, произошел сильный пожар.
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