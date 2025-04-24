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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шченсны о серии «Барселоны» без поражений: «Мой вклад минимален. Команда играет очень хорошо, и я стараюсь просто не испортить ей все. Мне повезло начать играть тогда, когда мы стали побеждать»

Каталонцы не проигрывают в Ла Лиге с декабря 2024 года. «Думаю, это часть большого стечения обстоятельств.

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