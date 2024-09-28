Зеленский после ГА ООН Вот сколько раз твердили миру… годами говорю, что не нужно верить всему, что на заборе в интернете пишут…И каждый раз одно и то же: ААААА! Вы посмотрите, что тот сказал!Вчера целый день прибегали и в комменты и в личку с паникой «Пезешкян (новый президент Ирана) сказал про «российскую агрессию»! Вот тебе и персы! Предатели! Братушки! Всё пропало! Никому нельзя верить!»А потом выходит иранский МИД (сам министр иностранных дел, если что) и говорит, что Пезешкян ничего не говорил про «российскую агрессию», а британские СМИ, которые это понесли – соврали.
Инфогигиена, белый шум и реальность
Комментарии
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Сергей Федотов
Интернет – это территория нулевого доверия. И однозначно лучше быть здоровым параноиком и не верить ничему без тройной перепроверки, чем быть излишне наивным и верить всему подряд, включая фейки и вбросы.
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1 д.
VG
Vasily Golov
Ловят украинцев и посылают на убой.Это тот самый белый шум.Без шума.Бойцы СВО N раз отразили атаку того самое убойного мяса.Топтание и немного вперед.Не до победы.Россия проводит спецоперацию.Бьет только по военным.Украина ведет войну и бьет по жилым домам,больницам,расстреливает мирных граждан.Без симметричного ответа.Артемовск штурмовали 224 дня.Начали работать авиация,артиллерия и штурмом взяли Авдеевку за 3-4 недели.Украина подвозит подкрепления и боеприпасы в Курскую обл.СВО позволяет.Не берем в окружение,а в полукольцо и оставляем коридор для отступления бригад ВСУ.
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1 д.
Наталия Сорокина
Спасибо автору "Темы дня" за то, что он за нашу Россию. Приятно.
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21 час.
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