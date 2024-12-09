ФСБ задержала 11 сотрудников кол-центра, работавшего на экс-министра обороны Грузии

От деятельности сети пострадали 100 тысяч человек в 50 странахФедеральная служба безопасности России задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети кол-центров, которая действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
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