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Овечкин о своей карьере: с первого дня это был будто сон

Овечкин о своей карьере: с первого дня это был будто сон

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своей карьере перед церемонией чувствования в честь того, что он вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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