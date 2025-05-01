Конкретно по Москве 9 мая бить не имеет военного смысла, поскольку русские усилят ПВО и ПРО. Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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