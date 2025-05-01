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Никакого перемирия: 9 мая максимально усилить удары по РФ – нацист Корчинский 

Никакого перемирия: 9 мая максимально усилить удары по РФ – нацист Корчинский 

Конкретно по Москве 9 мая бить не имеет военного смысла, поскольку русские усилят ПВО и ПРО. Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Необходимо  надо было с началом СВО заняться уничтожением всех  фашистских идеологов.. Во всех городах надо было уничтожить штабы и все  подчинённые им структуры. Всё остальное потом.
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15 час.
федор
Так это существо рагульское хрюкает из подворотни на западенщине , на фронт этого урода не затащишь , там же сдохнуть может…..
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15 час.
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