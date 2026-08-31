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Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в Непале

Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в Непале

Спутниковые снимки показывают долину у горы Лангтанг-Лирунг в Непале 25 июня и 26 августа 2026 года / © Sabrina Blanchard и Luca Matteucci / AFP via Getty Images Мощное наводнение обрушилось на Непал и приграничные районы Китая 26 августа.

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