Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в Непале

Спутниковые снимки показывают долину у горы Лангтанг-Лирунг в Непале 25 июня и 26 августа 2026 года / © Sabrina Blanchard и Luca Matteucci / AFP via Getty Images Мощное наводнение обрушилось на Непал и приграничные районы Китая 26 августа.
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