Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Кажется, громкие новости, подробности и интересности о возможном "редкоземном мире" Путина и Трампа поразили как западную, так и российскую аудиторию в самый гиппокамп, отвечающий за кратковременную память и примитивные эмоциональные реакции.