Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле.

Скандал и позор: Путин виртуозно обыграл умников на их главном поле.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Кажется, громкие новости, подробности и интересности о возможном "редкоземном мире" Путина и Трампа поразили как западную, так и российскую аудиторию в самый гиппокамп, отвечающий за кратковременную память и примитивные эмоциональные реакции.

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Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
К сказанному нечего добавить. 👍👏
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23 час.
Румина Мавлеева
Поживем, увидим......
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20 час.
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