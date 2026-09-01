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В портовой зоне Усть-Луги зафиксированы повреждения в результате атаки БПЛА

В портовой зоне Усть-Луги зафиксированы повреждения в результате атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в портовой зоне Усть-Луги возникли повреждения, сопровождаемые возгоранием, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, об этом 1 сентября он написал в канале на платформе «Макс».

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