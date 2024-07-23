Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт как можно скорее

КИЕВ, 23 июля, ФедералПресс. На встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине.
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