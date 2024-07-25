Предателя Андрея Кураева пристроили в Стамбульский Патриархат

Известный в прошлом православный миссионер Андрей Кураев, долиберальничавшийся до открытой поддержки бандеровской Украины и лишенный духовного сана в Русской Церкви, перешел в Константинопольский Патриархат.
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