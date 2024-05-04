Россия развалилась бы без Путина, считает кандидат в президенты Литвы

Кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус, выступая в интервью агентству ELTA, выразил мнение, что Владимир Путин является опытным политиком, сумевшим предотвратить развал России в сложный период ее истории.
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