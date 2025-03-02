— Природа просыпается, птицы поют. — А люди? — Люди ещё неделю отходят от блинов. P. S: А если серьёзно, Масленица — это праздник, где даже зима уходит с улыбкой (и запахом горелого чучела).
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— Природа просыпается, птицы поют. — А люди? — Люди ещё неделю отходят от блинов. P. S: А если серьёзно, Масленица — это праздник, где даже зима уходит с улыбкой (и запахом горелого чучела).