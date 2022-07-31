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Фоньини и Болелли отыграли шестерной матчбол в парном финале в Умаге

Итальянцы Симоне Болелли и Фабио Фоньини стали чемпионами турнира в Умаге в паре. В финале они обыграли Ллода Глэсспула и Харри Хелиеваару со счетом 5:7, 7:6, 10-7.

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