NYT: раскрыта причина звонка Белоусова шефу Пентагона — новости СВО на утро 28 июля (ВИДЕО)

фото: МО сообщило о 43 сбитых БПЛА ВСУ. Минобороны: над регионами России с вечера сбиты 45 украинских беспилотников Российское оборонное ведомство сообщает, что за сутки с вечера 26 июля над российскими регионами были сбиты 45 БПЛА ВСУ.