Волонтеры присоединились к очистке пляжей Краснодарского края от мазута

Добровольцы акции «Мы вместе», активисты «Движения первых», «Молодой гвардии» ЕР и Народного фронта присоединились к очистке побережья Краснодарского края от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов.
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